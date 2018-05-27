Dursun Özbek'ten bayrak açıklaması
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde otelinin girişine asılan sarı-kırmızılı bayrağı seçimden sonra indirdiklerine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Galatasaray Kulübünde dün gerçekleştirilen olağan genel kurulda başkanlığa seçilemeyen Özbek, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
"Yönetim kurulu başkanlığı yaptığım turizm şirketine ait olan Esentepe'deki otelimizin girişine şampiyonluk kutlamaları amacı ile asılan 9 metrelik bayrak dün gece ve bugünkü fırtına sebebi ile hasar gördüğünden tamir edilerek yerine tekrar asılmıştır. Başkanlık seçimleri sonrası şanlı bayrağımızın kaldırıldığı gibi asılsız, hileli ve yalan dedikodulara inanmamanızı ve Galatasaray sevdamı sorgulamaya çalışan kişilere itimat etmemenizi önemle duyururum."
- 27.5.2018 18:20
- Güncelleme: 27.5.2018 18:36
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