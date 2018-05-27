Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i aradı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'i bugün telefonla arayarak tebrik etti.
- 27.5.2018 18:23
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Emre Çolak gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
Aslan Ikiside yerinde kalsin,yada baska takimlara gitsinler.
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Yerli Aslan farkı
Toplam 1
Yorum
Aslan Yasin-Selcuk-Hakan-Kaleci-Santrafor ve gidecek yabancilarin yerlerine iyi transferler yapilmali yada genclere önem verilmeli.
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Trabzonspor'da kritik gün!
Toplam 2
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Faik Ahmet Göral TS ismi geçen bu hocalardan biri ile anlaşırsa sıradan bir takım olur, hedef küçültür,amacI olmayan takımlar gibi küme düşmemeye oynar.
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