Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i aradı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    Erdoğan, 'i aradı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Cengiz'i aradı

    , Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen 'i bugün telefonla arayarak tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, kendisini tebrik ettiği Cengiz'e başkanlığının yeni döneminde de başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı seçimini dün yeniden kazanan Cengiz'e bir tebrik mesajı da göndermişti.
    1. 27.5.2018 18:23
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