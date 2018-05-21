İşte şampiyonluğun Galatasaray'a getirisi!
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, çok büyük bir gelir elde etti.
Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, çok büyük bir gelir elde etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tarihi zaferin sevincini yaşarken, kulüp kasasına da servet girecek. Ligde ayak bastı parası olan 30 milyon TL'yi alan Aslan, toplamda 53.5 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu. Galatasaray, 27.5 milyon dolar olan şampiyonluk priminin yanı sıra şampiyonluk sayısından dolayı da 52.5 milyon elde etti. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan sarı-kırmızılılar, UEFA'dan da yaklaşık 30 milyon euro alacak. Elde edilen başarılardan kasasını dolduran Galatasaray, lisanslı ürünlerle kombinelerinin satışı da gelirlere dahil edildiği kasasına 400 milyon TL girecek.
- 21.5.2018
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Galatasaraylı Nagatomo'dan veda gibi paylaşım
Toplam 1
Yorum
I LOVE YOU NAGATOMO senin iş ahlakına karakterine çalışkanlığına hayran kaldık ümit ediyoruz yönetimimiz seni yine kadromuza katacaktırseni seviyoruz bekliyoruz
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Aykut Kocaman istifasını sunuyor
Toplam 8
Yorum
ms boylece bir kariyer son bulmus olacak bundan boyle ordan oraya kostur dur ikinci lige hos geldin tam çapina gore.
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Fenerbahçe, şampiyonluğu iç sahada kaybetti
Toplam 5
Yorum
YNTM (19) VOLKAN VE HASAN ALİ..TEZELDEN BU KULÜPTEN YOLLANMALI Kİ..TARAFTARIN Bİ YÜZÜ GÜLSÜN.
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