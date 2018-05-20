Terim'den kutlamalara özel istek – Fotomaç – 20 Mayıs 2018
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    22 Mayıs 2018, Salı
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    Terim'den kutlamalara özel istek

    Terim'den kutlamalara özel istek

    Göztepe deplasmanında kazanarak Süper Lig'de 21. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, şampiyonluk kutlamaları için Teknik Direktör Fatih Terim'den özel bir istek geldi.

    1. 20.5.2018 10:33
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