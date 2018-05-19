Konsantrasyon! – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    Konsantrasyon!

    Konsantrasyon!

    ’ın tecrübeli hocası erken şampiyonluk söylemine karşı çıkıyor. Terim oyuncularına “Dışarıda isteyen istediğini konuşsun. Siz sahada konuşun, önsözü siz yazdınız son sözü de siz söyleyin” talimatı verdi

    Cimbom, 21. şampiyonluğunu kucaklamak için saatleri sayıyor. Sarı-kırmızılı camia 2 sezonun ardından yeniden büyük bir heyecan duyuyor. Dışarıda erken şampiyonluk söylemleri, kutlamaların nerede, nasıl olacağından bahsedilirken 'nde ise 'in motivasyon konuşmaları sürüyor. İmparator, oyuncularının sadece maçı düşünmesi için onlarla birebir ve toplu konuşmalarına devam ediyor. Terim "Dışarıda isteyen istediğini konuşsun. Benim işim sahada, sizin işiniz sahada. Siz sahada konuşun ve bu işi bitirin. Sonrasında herkes istediği gibi kutlayabilir" ifadelerini kullandı. son haftalarda sakat ve cezalar nedeniyle hep eksikti. Sarı-kırmızılılar, deplasmanına tam kadro gidiyor. Sofiane Feghouli'nin cezası sona erdi. Mariano ve 'in sakatlıkları geçti. 11'e dönerecek. Sağ bekte yine Linnes'i tercih edilecek. kulübede olacak.

    17. kupa peşinde
    , kariyerinde 16 kupa kazandı, bugün buna 1 tane daha eklemeyi hedefliyor. Sarıkırmızılılar, İmparator ile 6 şampiyonluğu, 3 TSYD Kupası, 2 , 2 Cumhurbaşkanığı Kupası, 2 Süper Kupası ve 1 Kupası kazandı. Hedef 17. kupayı müzeye götürmek. Deneyimli çalıştırıcı kısa süre önce yaptığı açıklamada "'in hocası gibi 22 sene takımın başında kalsam bu rakamlara çok daha fazlası eklenirdi. Müzeye çok kupa getirirdik" demişti.

    Florya, İzmir'e taşınıyor
    Galatasaray'da Fatih Terim dönemlerinin bir klasiği yine gerçekleşecek. Deneyimli çalıştırıcı olası şampiyonluk ihtimaline karşılık tüm Florya çalışanlarının 'e götürülmesini istedi. Şampiyonluk halinde emeği geçen herkes kutlamalara katılacak.

    Göztepe'de eksik çok
    Aslan'ın bugünkü rakibi 'de önemli eksikler var. Sakatlığı sebebiyle geçen hafta da forma giyemeyen , eski takımına karşı da oynayamayacak. Poko kırmızı kart, Halil Akbunar ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Stoper Kadu da sakatlığı sebebiyle yok.
    1. 19.5.2018
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