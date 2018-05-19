Konsantrasyon!
Galatasaray’ın tecrübeli hocası erken şampiyonluk söylemine karşı çıkıyor. Terim oyuncularına “Dışarıda isteyen istediğini konuşsun. Siz sahada konuşun, önsözü siz yazdınız son sözü de siz söyleyin” talimatı verdi
17. kupa peşinde
Fatih Terim, Galatasaray kariyerinde 16 kupa kazandı, bugün buna 1 tane daha eklemeyi hedefliyor. Sarıkırmızılılar, İmparator ile 6 Süper Lig şampiyonluğu, 3 TSYD Kupası, 2 Ziraat Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanığı Kupası, 2 TFF Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası kazandı. Hedef 17. kupayı müzeye götürmek. Deneyimli çalıştırıcı kısa süre önce yaptığı açıklamada "Arsenal'in hocası Arsene Wenger gibi 22 sene takımın başında kalsam bu rakamlara çok daha fazlası eklenirdi. Müzeye çok kupa getirirdik" demişti.
Florya, İzmir'e taşınıyor
Galatasaray'da Fatih Terim dönemlerinin bir klasiği yine gerçekleşecek. Deneyimli çalıştırıcı olası şampiyonluk ihtimaline karşılık tüm Florya çalışanlarının İzmir'e götürülmesini istedi. Şampiyonluk halinde emeği geçen herkes kutlamalara katılacak.
Göztepe'de eksik çok
Aslan'ın bugünkü rakibi Göztepe'de önemli eksikler var. Sakatlığı sebebiyle geçen hafta da forma giyemeyen Sabri Sarıoğlu, eski takımına karşı da oynayamayacak. Poko kırmızı kart, Halil Akbunar ise sarı kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Stoper Kadu da sakatlığı sebebiyle yok.
- 19.5.2018
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Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
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