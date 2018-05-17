İşte G.Saray'ın ilk transferi: Dorukhan Toköz

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TELLİOĞULLARI bu adam çok çok KÖTÜ.
BBB AZİZ BAŞKAN AYKUTA BAKIPTA BU ADAMI GETİRME..YETENEKSİZ.
NN VDEMİREL EMEKLİ OL.
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ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.