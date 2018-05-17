G.Saray'dan gençlik hamlesi
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    İşte G.Saray'ın ilk transferi: Dorukhan Toköz

    İşte G.Saray'ın ilk transferi: Dorukhan Toköz

    Süper Lig'de şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, transferde düğmeye bastı.

    1. 17.5.2018 12:43
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