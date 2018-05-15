Galatasaray aşkı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    aşkı

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> aşkı
    'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan üzüm üreticisi İbrahim Yılmaz (40), bağ evini sarı-kırmızı renklere boyadı. Evin duvarına ay-yıldız yapıp, Atatürk'ün kalpaklı portresini çizen ve amblemi asan Yılmaz, "4 yıldız ile ' Bom' yazısını da ekledim. Tek masrafım boya parası oldu. İnşallah 21'inci şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Her şey Galatasaray için" dedi.
    1. 15.5.2018
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