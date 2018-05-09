Sezon başında alınan Latovlevici'nin sezon sonu serbest kalması kesinleşti. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan sol bekin, +1 opsiyonunu için en az 18 maça ilk 11 başlaması gerekiyordu. 5'i kupa olmak üzere 15 maçta görev yapan Latovlevici'nin böylece sözleşme uzama ihtimali bitti.