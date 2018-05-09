Latovlevici sezon sonu serbest – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    sezon sonu serbest

    <a href="/index/latovlevici?id=b5229cc0-1ccc-45a8-a9ae-2e8a5967f6be" class="" rel="tag">Latovlevici</a> sezon sonu serbest
    Sezon başında alınan Latovlevici'nin sezon sonu serbest kalması kesinleşti. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan sol bekin, +1 opsiyonunu için en az 18 maça ilk 11 başlaması gerekiyordu. 5'i kupa olmak üzere 15 maçta görev yapan Latovlevici'nin böylece sözleşme uzama ihtimali bitti.
    1. 9.5.2018
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