Galatasaray taraftarı tribüne sığmadı! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    taraftarı tribüne sığmadı!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> taraftarı tribüne sığmadı!

    Aslanlar, Akhisar’a çıkarma yaptı. doldu taştı.

    taraftarları sezon başından bu yana sürdürdüğü desteğini karşılaşmasında da esirgemedi. Sarı-kırmızılılar, geldikleri müsabakada kendilerine ayrılan bölgeye adeta sığamadı. Takımlarını 90 dakika hiç durmayan destekleyen taraftarlar, oyuncular tarafından alkışlandı. G.Saray Başkanı de kritik maçta tribündeki yerini aldı. Cengiz'e 2. Başkan Ahmet Şenkay ile Başkan Yardımcıları Dinç Üner, Adil Araboğlu da eşlik etti.
    1. 7.5.2018
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