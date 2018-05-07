Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir! – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir!

    Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir!

    'de lider , 32'nci hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle yendi, sezonun son 2 haftasına zirvede müthiş avantajla girdi: 1-2.

    Akhisar Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-kırmızılılardan Rodrigues'in 15 ve 18'inci dakikalarda attığı gollere ev sahibi ekip 50'nci dakikada Serdar'ın kendi kalesine attığı golle karşılık verebildi.

    Akhisarspor'da 33'üncü dakikada Soner, 'da ise 90+2'nci dakikada da Gomis penaltıdan yararlanamadı. Bu skorla 69 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3'er puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya evinde galip gelirse Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galibiyet hasretini 8 haftaya çıkaran Akhisarspor ise 36 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı.

    1. 6.5.2018 21:19
    2. Güncelleme: 7.5.2018 02:09
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