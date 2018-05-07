Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir!
Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, 32'nci hafta mücadelesinde Teleset Mobilya Akhisarspor'u deplasmanda ilk yarıda bulduğu gollerle yendi, sezonun son 2 haftasına zirvede müthiş avantajla girdi: 1-2.
Akhisarspor'da 33'üncü dakikada Soner, Galatasaray'da ise 90+2'nci dakikada da Gomis penaltıdan yararlanamadı. Bu skorla 69 puana ulaşan Galatasaray, en yakın rakipleri Fenerbahçe ve Başakşehir'in 3'er puan önünde yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya evinde galip gelirse Fenerbahçe ve Başakşehir'in puan kaybı halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Galibiyet hasretini 8 haftaya çıkaran Akhisarspor ise 36 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde kaldı.
- 6.5.2018 21:19
- Güncelleme: 7.5.2018 02:09
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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