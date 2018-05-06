Gomis gözyaşlarına hakim olamadı!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Akhisarpor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin 90. dakikasında sarı-kırmızılılar Linnes'in ceza sahası içinde düşürülmesinden ardından penaltı kazandı. Topun başına geçen Fransız golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, meşin yuvarlağı kalenin üzerinden dışarıya attı.
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