Aslan, İmparator ile kükredi! – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
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    01 Mayıs 2018, Salı
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    , İmparator ile kükredi!

    <a href="/index/aslan?id=264216a6-1f76-43dd-b564-01e50380c181" class="" rel="tag">Aslan</a>, İmparator ile kükredi!

    Galatasaray, Fatih Terim gelene kadar büyük maçlarda kelimenin tam anlamıyla 'eziyet' çekiyordu. Cimbom, F.Bahçe hariç diğer rakiplerine karşı galibiyet hasretini Terim ile dindirdi. İmparator ile derbilerde kötü günler geride kaldı...

    1. 1.5.2018
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