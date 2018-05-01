Galatasaray, Fatih Terim gelene kadar büyük maçlarda kelimenin tam anlamıyla 'eziyet' çekiyordu. Cimbom, F.Bahçe hariç diğer rakiplerine karşı galibiyet hasretini Terim ile dindirdi. İmparator ile derbilerde kötü günler geride kaldı...