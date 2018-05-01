Aslan, İmparator ile kükredi!
Galatasaray, Fatih Terim gelene kadar büyük maçlarda kelimenin tam anlamıyla 'eziyet' çekiyordu. Cimbom, F.Bahçe hariç diğer rakiplerine karşı galibiyet hasretini Terim ile dindirdi. İmparator ile derbilerde kötü günler geride kaldı...
- 1.5.2018
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Şenol Güneş'e flaş teklif! Tam 7 milyon euro
Toplam 5
Yorum
kemal eski trabzon baskanlarindan sener soyle demisti, S.Gunes paragoz adamdir, para icin her seyi yapar demisti, amaci maasini yukseltmektir
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Şenol Güneş karar aşamasında
Toplam 14
Yorum
gs lan bu adam olmasa siz şimdi küme düşmeye oynardınız. heşey futbolcu il olmuyor al manu yu gör
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Ahmet Çakar tartışmalı pozisyonları yorumladı. Kırmızı kart mı değil mi?
Toplam 3
Yorum
Haydar Bu zavallı hala kendini kaale alınıyor zannediyor. Dua etsinde 3 Temmuz davası bitmesin yoksa bütün taklalar boşa gidecek. Paraları ise FB y
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