Muslera 36’ya hazır – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    36’ya hazır

    Muslera 36’ya hazır

    , kariyerinde 36. derbisine çıkmaya hazırlanıyor.

    , kariyerinde 36. derbisine çıkmaya hazırlanıyor. Uruguaylı, ve Fener karşısında görev aldığı daha önceki 35 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet gördü. Söz konusu maçlarda rakiplerin 34 golüne engel olamayan Muslera, 13 derbiyi ise gol yemeden bitirdi. Muslera, Beşiktaş'a karşı 16 müsabakada kaleyi korurken, G.Saray, bunlardan 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi aldı. 32 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlılar ile oynanan derbilerde 18 gol yedi.
    1. 27.4.2018
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