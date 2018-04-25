Galatasaray-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    -Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor
    taraftarları bugün kıyasıya bir yarış içine girecek. Zira Beşiktaş derbisinin biletleri bugün satışa sunulacak. Pazar akşamı, Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletleri Bonus Kart ve Mobile sahipleri için satışa sunulacak. Biletlerin genel satışı ise Perşembe günü yapılacak. 100, 125 (Misafir), 200, 250, 350, 450, 600, 750, 900 ve 1000 TL'den satılacak biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.
    1. 25.4.2018
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