Şampiyonluk şarkıları dillerde – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    Şampiyonluk şarkıları dillerde

    Şampiyonluk şarkıları dillerde
    'ın Alanya deplasmanı dönüşü uçakta yönetim, futbolcular ve kongre üyeleri hep birlikte şampiyonluk şarkıları söyledi. 'in yer almadığı dönüş uçağında Abdurrahim Albayrak ve 'ın öncülüğünde büyük bir coşku yaşanırken başkan de kutlamaya katılmayı ihmal etmedi. Muslera ve Sinan ise el üstünde tutulan iki isimdi.
    1. 23.4.2018
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