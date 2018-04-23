Gümüş modası – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gümüş modası

    Gümüş modası

    Sezon başında İgor Tudor'la birlikte süre alamayan ve ayrılığın kapısından dönen Sinan Gümüş, Fatih Terim ile birlikte yeniden doğdu.

    1. 23.4.2018
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