Gümüş modası
Sezon başında İgor Tudor'la birlikte süre alamayan ve ayrılığın kapısından dönen Sinan Gümüş, Fatih Terim ile birlikte yeniden doğdu.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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