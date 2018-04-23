Aslan kükredi!
Potada Galatasaray, Beşiktaş’ı mağlup ederek play-off umudunu korudu. Hendrix 22 sayı, 10 ribaund, 4 blok ile maçın yıldızı oldu
KARTAL YETİŞEMEDİ
Beşiktaş ikinci yarıya daha gayretli başladı. Savunma sertliğini artıran siyah-beyazlılar skoru sürekli aşağı çekti. İkili oyun savunmasını iyi yapan Beşiktaş 30. dakikada farkı 3'e indirdi: 48-45. Galatasaray son 10 dakikaya 52-45'lik avantajla gitti. Son çeyrekte Hendrix ve Mehmet Yağmur'un sayılarıyla Galatasaray yeniden direksiyona geçti. Çeyreğin ikinci yarısına 13 sayı sığdırmayı başaran DJ Strawberry'nin büyük çabalarına rağmen Galatasaray OD, Beşiktaş'ı 77-73 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Darüşşafaka-Banvit: 85-88, Dİ. Büyükçekmece- Trabzonspor: 81-76.
- 23.4.2018
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buna hakkınız yok
Toplam 3
Yorum
fanatik bence suçlu ceza veren yöneticiler caydırıcı ceza veremiyorlar verdikleride hakkaniyetli değil
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Fenerbahçe, Antalyaspor'a bileniyor
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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Fernando Muslera, Galatasaray'ı Alanya'da ipten aldı
Toplam 11
Yorum
zerre kadar haram puan BJK yarışı sürdüremez GS ile aramızdaki puan farkı suni Başakşehiri hakemler yapmaz FB 76 puana banko şampiyon olur. tacımızı hakem çaldı.
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