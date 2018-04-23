Aslan kükredi! – Fotomaç – 23 Nisan 2018
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    23 Nisan 2018, Pazartesi
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    kükredi!

    Aslan kükredi!

    Potada , ’ı mağlup ederek play-off umudunu korudu. Hendrix 22 sayı, 10 ribaund, 4 blok ile maçın yıldızı oldu

    Erkekler 'nde play-off'a katılmak için yoluna kayıpsız gitmek isteyen OD, SJ ile karşılaştı. Renfoe'nun 10 sayısıyla Cimbom bir anda 12-4 öne fırlatı. Sarı-kırmızılılar ilk çeyreği de 19-9 üstünlükle tamamladı. 15. dakikada 27-11 avantajla giren Galatasaray soyunma odasına 37-22'lik skorla üstün girmeyi başardı. İlk devrede ikilik atışlarda yüzde 62.5'lik oran tutturdu. ise yüzde 33.3'te kaldı.

    KARTAL YETİŞEMEDİ
    Beşiktaş ikinci yarıya daha gayretli başladı. Savunma sertliğini artıran siyah-beyazlılar skoru sürekli aşağı çekti. İkili oyun savunmasını iyi yapan Beşiktaş 30. dakikada farkı 3'e indirdi: 48-45. Galatasaray son 10 dakikaya 52-45'lik avantajla gitti. Son çeyrekte Hendrix ve Mehmet Yağmur'un sayılarıyla Galatasaray yeniden direksiyona geçti. Çeyreğin ikinci yarısına 13 sayı sığdırmayı başaran DJ Strawberry'nin büyük çabalarına rağmen Galatasaray OD, Beşiktaş'ı 77-73 yendi. Diğer sonuçlar şöyle: Darüşşafaka-Banvit: 85-88, Dİ. Büyükçekmece- : 81-76.
    1. 23.4.2018
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