Maicon Alanya’da yok
Brezilyalı, Akhisar maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü
Galatasaray'ın tecrübeli defans oyuncularından Maicon, dün akşamki karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 67'inci dakikada ilk sarı kartı gören Maicon, 10 dakika sonra savunmada yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı ve ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maicon, hafta sonundaki Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Bu arada Brezilyalı yıldız, ilk yarıda da su içmek için saha kenarına geldiğinde Fatih Terim'in hışmına uğradı. Terim, sinirli bir şekilde Maicon'u fırçaladı.
- 19.4.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
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nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
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acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
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nurron haklısın sende bendensin kardeş
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