Maicon Alanya’da yok – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Maicon Alanya’da yok

    Maicon Alanya’da yok

    Brezilyalı, Akhisar maçında ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve maçında cezalı duruma düştü

    'ın tecrübeli defans oyuncularından Maicon, dün akşamki karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. 67'inci dakikada ilk sarı kartı gören Maicon, 10 dakika sonra savunmada yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı ve ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maicon, hafta sonundaki maçında forma giyemeyecek. Bu arada Brezilyalı yıldız, ilk yarıda da su içmek için saha kenarına geldiğinde 'in hışmına uğradı. Terim, sinirli bir şekilde Maicon'u fırçaladı.
    1. 19.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Maicon Alanya’da yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN