Muslera'dan iddialı sözler – Fotomaç – 18 Nisan 2018
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    18 Nisan 2018, Çarşamba
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    'dan iddialı sözler

    Muslera'dan iddialı sözler

    'un vazgeçilmezi , şampiyonluk yarışıyla ilgili iddialı sözler sarfetti.

    'un vazgeçilmezi , şampiyonluk yarışıyla ilgili iddialı sözler sarfetti. G.Saray'da 4. lig kupası kaldırmak istediğini belirten Uruguaylı kaleci, "İpler bizim elimizde. İyi bir hava yakaladık ve kalan 5 maçta bunu sahaya yansıtacağız. Çok hesap yapmaya gerek yok. Biz maçlarımızı kazanırsak, şampiyonluğu ilan edeceğiz" dedi.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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