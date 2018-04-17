Fatih Terim Türk Telekom Stadyumu'nda 7’de 7 – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Stadyumu'nda 7’de 7

    Fatih Terim Türk Telekom Stadyumu'nda 7’de 7

    iç sahada rakiplerini bir bir devirmeye devam ediyor.

    iç sahada rakiplerini bir bir devirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak 'i yenerek yeniden liderliğe yükseldi. 'den önce İgor iç sahada 8 maçta 7 galibiyet almıştı. Terim şu ana kadar 7'de 7 ile gidiyor.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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