Oktay Mahmuti: "Biz Play-Off'u hak etmiyoruz!"
Tahincioğlu Basketbol Ligi 25. haftasında Uşak deplasmanında ummadığı bir mağlubiyet alan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Oktay Mahmuti maç sonu yaptığı açıklamada takımını ağır bir dille eleştirerek, "Açık söylemek lazım; biz Play-Off'u hak etmiyoruz" dedi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başantrenör Oktay Mahmuti, Uşak takımını tebrik ettikten sonra takımını ağır bir dille eleştirdi. Mahmuti, "Açık söylemek lazım; biz Play-Off'u hak etmiyoruz. Herhangi başarıyı, herhangi bir ödüllendirilmeyi hak etmiyoruz. Üzülüyorum; bu gidişatı değiştirmek için çok uğraşıyorum fakat değiştiremiyorum. Üzülüyorum; bu formaya bu kulübün geleneğine üzülüyorum. Maçı kaybetmek, kazanmak sporun her zaman içinde var olan bir şey. Başkalarının bizden fazla istemesi kadar sporda daha acı bir şey olamaz. Kendi adıma konuşuyorum fakat ben bunu değiştiremiyorum" diye konuştu.
Galatasaray Odeabank oyuncusu Hardy da, "Mücadeleye çok yumuşak başladık. Yeterince sertliği gösteremeyince, onlar nasıl istiyorlarsa maç o şekilde devam etti. İkinci yarıda daha sert oynamaya çalıştık fakat bu bizim için yeterli olamadı" açıklamasında bulundu.
MURATBEY UŞAK CEPHESİ
Muratbey Uşak Başantrenörü Mustafa Mavili ise matematiksel olarak şanslarının devam ettiğini ifade ederek,"İşlerin zor olduğunun farkındayız. İçimizde bir heyecan var, bunu yaşatıyoruz. Son haftaya kadar mücadelemiz devam edecek. Bu şehrin bir basketbol kültürü var buna layık olarak oynamaya çalışıyoruz. Tüm oyuncularımı ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
Muratbey Uşak Kaptanı Şafak Edge de uzun zamandır bekledikleri bir galibiyeti aldıklarını belirterek, artık kaybetme lükslerinin kalmadığı dile getirdi.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:59
-
Portekiz'den Beşiktaş'a Brahimi müjdesi!
Toplam 1
Yorum
alik ne müjdesi. brahimi haziran 2019 a kadar sözleşmesi var gelmez. klübü 1 yl daha brakmaz.21 milyo e ya bjk alamaz bu kadar uyduruk yalan
-
Dolmabahçe Stadı Galatasaray'ın olabilirmiş!
Toplam 1
Yorum
ismim halamında sakalı olsaydı amcam olurdu
-
Sevilla ve Villareal Alper Potuk için geliyor
Toplam 8
Yorum
Perde Arkası Değerini bulan her futbolcu gönderilmelidir. 12 milyon Euro Alper için çok iyi para. Keşke verseler ama sanmıyorum vereceklerini.
Oktay Mahmuti: "Biz Play-Off'u hak etmiyoruz!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.