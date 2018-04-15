Galatasaray'dan Başakşehir'e esprili gönderme: Yetersiz bakiye – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    'dan 'e esprili gönderme: Yetersiz bakiye

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/basaksehir?id=a7207d22-32e8-47be-9b48-841822e65bf0" class="" rel="tag">Başakşehir</a>'e esprili gönderme: Yetersiz bakiye

    sahasında 'i 2-0 yenmesinin ardından sosyal medya hesabından rakibine göndermede bulunmayı ihmal etmedi.

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta , Medipol 'i konuk etti. Fatih Terim önderliğindeki Aslan, kritik müsabakada rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve puanını 60'a yükseltip yeniden liderlik koltuğunu eline geçirdi.

    Mücadelenin ardından Sarı kırmızılı ekibin İngilizce Twitter hesabı da galibiyet mesajında rakibine göndermede bulundu: Not enough credit (Yetersiz bakiye).

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:01
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