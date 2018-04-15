Galatasaray'dan Başakşehir'e esprili gönderme: Yetersiz bakiye
Galatasaray sahasında Başakşehir'i 2-0 yenmesinin ardından sosyal medya hesabından rakibine göndermede bulunmayı ihmal etmedi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Fatih Terim önderliğindeki Aslan, kritik müsabakada rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı ve puanını 60'a yükseltip yeniden liderlik koltuğunu eline geçirdi.
Mücadelenin ardından Sarı kırmızılı ekibin İngilizce Twitter hesabı da galibiyet mesajında rakibine göndermede bulundu: Not enough credit (Yetersiz bakiye).
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:01
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Toplam 1
Yorum
Fatih Bende negradoya yazıldı sandım
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Toplam 2
Yorum
aynen bu durumda galatasarayın fransız kulübü olması tescillenmiştir nokta
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Beşiktaş'ta "Baba Hakkı" yarın anılacak
Toplam 3
Yorum
bjk sarıkanarya resmi liğde kaç tane şmpynlğn var önce onu saymasını öğren beleşten yıldız takmaya kalkma gs 4 yıldız siz 3 yıldız
Galatasaray'dan Başakşehir'e esprili gönderme: Yetersiz bakiye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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