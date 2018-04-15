Avcı, Terim’e kaybetmiyor
Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyeri boyunca Fatih Terim ile 2 kez karşı karşıya geldi. Avcı bu maçlarda 1 galibiyet, 1 de beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. 1999- 2000 sezonunda Terim ve Avcı, Galatasaray-İstanbulspor maçında karşılaşmıştı, mücadele 1-1 bitmişti. 2011-12 sezonunda ise Avcı'nın öğrencileri, Fatih Terim'in çalıştırdığı Cimbom'u 2-0'la geçmişti.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:28
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Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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