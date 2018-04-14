17 Nisan'da konuşacak – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    'da konuşacak

    17 Nisan'da konuşacak
    G.SARAY eski başkanlarından olan ve adı başkan adayları arasında geçen , Salı günü düzenleyeceği basın toplantısı ile sessizliğini bozacak. 2011'den sonra sarı- kırmızılı kulübün organizasyonlarından uzak duran Polat'ın, geri dönebileceğini iddia ediliyor. Kendisine ait olan Piyalepaşa İstanbulİnşaat'ta düzenleyeceği basın toplantısında adaylık mı açıklayacağı yoksa herhangi bir adaya destek mi olacağı merakla bekleniyor.
    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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