Hasan Şaş ile Ayhan Akman kapıştı!
Yardımcı antrenör Hasan Şaş dün dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AKMAN NE DEMİŞTİ?
İgor Tudor ile birlikte görev yapan Akman verdiği bir röportajda "Biz ayrıldığımızda Başakşehir'in 1 puan gerisindeydik. 16 haftanın 14 haftasında liderdik. O yüzden neye göre başarılıyız ya da başarısızız onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:50
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
ms Hr yil oldugu gibi yine ayni masal onemli isim nasil gelecek hani para yine terenao gelmesin?
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Geleceği belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe peşindeydi!
Toplam 2
Yorum
Bence 40 yasinda Gelir mi ?
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Aziz Yıldırım: Avrupa'nın çok önemli bir ismiyle anlaştık
Toplam 7
Yorum
REAL FB Aklina yeni mi geldi? Kac yildir kaziklaniyorsun! Krasic, RVP; Maldonado; Guiza, Ihtiyar DEDE!! Neler neler, 20 yil GS ye yaradi,bizi gectil
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