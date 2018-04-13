Hasan Şaş ile Ayhan Akman kapıştı! – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    ile kapıştı!

    Hasan Şaş ile Ayhan Akman kapıştı!

    Yardımcı antrenör dün dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

    Yardımcı antrenör dün dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Şaş, "Ben 'ımın hem içindeyken hem de dışındayken iyi yerlerde olmasını isterim. Bu düşüncede olmayan kendini Galatasaraylı sanan aciz insanlar tarihe hesap verecektir. Şüpheniz olmasın" ifadesini kullanırken bu sözlerle 'ı hedef aldığı yorumları yapıldı.

    AKMAN NE DEMİŞTİ?
    İgor Tudor ile birlikte görev yapan Akman verdiği bir röportajda "Biz ayrıldığımızda 'in 1 puan gerisindeydik. 16 haftanın 14 haftasında liderdik. O yüzden neye göre başarılıyız ya da başarısızız onu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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