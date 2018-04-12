Galatasaray Başakşehir karşısında açık ara favori
Galatasaray ile Başakşehir Pazar akşamı liderlik için mücadele edecek.
Galatasaray ile Başakşehir Pazar akşamı liderlik için mücadele edecek. Bu kritik karşılaşma öncesinde İddaa oranları da belli oldu. İddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın galibiyetine 1.55 verirken Başakşehir galibiyeti için 3.80'lik oran belirlendi. Karşılaşmanın berabere bitme ihtimali de zayıf görüldü ve 3.40'lık oran açıldı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Galatasaray Başakşehir karşısında açık ara favori haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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