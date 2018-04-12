Galatasaray Başakşehir karşısında açık ara favori – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    karşısında açık ara favori

    Galatasaray Başakşehir karşısında açık ara favori

    ile Pazar akşamı liderlik için mücadele edecek.

    ile Pazar akşamı liderlik için mücadele edecek. Bu kritik karşılaşma öncesinde İddaa oranları da belli oldu. İddaa risk yönetimi, Galatasaray'ın galibiyetine 1.55 verirken Başakşehir galibiyeti için 3.80'lik oran belirlendi. Karşılaşmanın berabere bitme ihtimali de zayıf görüldü ve 3.40'lık oran açıldı.
    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:15
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