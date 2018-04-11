İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının devre arasında oyuncularına neler söylediği ortaya çıktı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:53
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Aykut Kocaman'dan son 6 hafta tahmini
Toplam 11
Yorum
forever1903 kusura bakmayin ama siz bu futbol ile sampiyon olursaniz bu futbolun kendisine karsi cok büyük bir ayip olur
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Bayer Leverkusen'den Giuliano'ya 15 milyon euro
Toplam 7
Yorum
Perde Arkası 20 milyon EURO'ya satın yerine dört tane 20-25 yaş aralığında gelecek vaat eden oyuncu alın.
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Aykut Kocaman: Biz daha avantajlıyız
Toplam 18
Yorum
Perde Arkası FB ikinci yarıda BJK'ye yenildi, GS ve TS ile berabere kaldı. Şampiyon olmak isteyen takım öncelikle rakiplerini yenmelidir.
İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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