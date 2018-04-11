İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması! – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!

    İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçının devre arasında oyuncularına neler söylediği ortaya çıktı.

    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:53
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN