Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı

Fatih Terim idaresinde ikinci yarının geride kalan 11 maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan Galatasaray, 22 puan topladı. Görevine 16. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından son verilen Igor Tudor'un sezonun ilk yarısındaki 11 haftalık performansı ise Terimli Galatasaray'ın 4 puan üzerinde gerçekleşti. Tudor yönetiminde ilk yarının 11 maçında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 26 puan elde etmişti.

Tudor ve Terim yönetiminde 11 haftalık maç sonuçları şöyle oluştu:

Rakip Tudor dönemi sonuç Terim dönemi sonuç Kayserispor 4 - 1 3 - 1 Osmanlıspor 3 - 1 2 - 0 Demir Grup Sivasspor 3 - 0 1 - 2 Antalyaspor 1 - 1 3 - 0 Kasımpaşa 2 - 0 1 - 2 Bursaspor 2 - 1 5 - 0 Kardemir Karabükspor 3 - 2 7 - 0 Atiker Konyaspor 2 - 0 2 - 1 Fenerbahçe 0 - 0 0 - 0 Trabzonspor 1 - 2 2 - 1 Gençlerbirliği 5 - 1 0 - 1

Not: Tabloda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.



?DEPLASMANDA 25 PUAN BIRAKTI

Bu sezon dış sahada çıktığı 14 lig maçında sadece 5 kez kazanabilen sarı-kırmızılı takım, 7 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak 25 puandan oldu.

İç sahada çıktığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 2 puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın deplasman performansı beklentilerin çok uzağında kaldı.

Öte yandan, Galatasaray'ın deplasman performansı, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin dış saha performanslarının da gerisinde kaldı. Deplasmanlarda 25 puan bırakan Galatasaray'ı, dış sahada (5 galibiyet/5 beraberlik/4 yenilgi) 22 puan yitiren Beşiktaş takip ederken, Medipol Başakşehir (7 galibiyet/3 beraberlik/4 yenilgi) 18, Fenerbahçe ise (7 galibiyet/5 beraberlik/2 yenilgi) 16 puan kaybetti.

LİDERLİĞİ DEPLASMANLARDA BIRAKTI

Galatasaray, bu sezon geride kalan 28 haftanın 20'sinde liderlik koltuğunda otururken, deplasman maçlarında yaşadığı kayıplar sarı-kırmızılı ekibin bir kez daha zirveyi kaptırmasına neden oldu.

Sezonun ilk 13 haftasını lider geçen sarı-kırmızılı takım, 14. haftada Beşiktaş'a rakip sahada 3-0 yenilerek ilk kez zirveyi kaybetti ve koltuğu Medipol Başakşehir'e devretti.

Ligin 15. haftasında tekrar zirveye çıkan sarı-kırmızılılar, 16. haftada bu kez Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 kaybederek liderlik koltuğunu yeniden Medipol Başakşehir'e bıraktı.

21. haftada bir kez daha zirveye çıkan sarı-kırmızılı takım, 22. haftada Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak ikinci sıraya düştü ve liderlik koltuğunu Medipol Başakşehir'e kaptırdı.

Galatasaray, 23. haftada tekrar liderliğe yükselirken, 5 hafta koruduğu koltuğunu bu kez deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 kaybederek yitirdi.