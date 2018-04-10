Fatih Terim'in gözdesi Bernat'a Simeone kancası! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'in gözdesi Bernat'a Simeone kancası!

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>'in gözdesi Bernat'a Simeone kancası!

    Fatih Terim'in sol bek için istedikleri oyunculardan olan Bayern Münih'ten Juan Bernat'a Atletico Madrid de kanca attı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:37
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