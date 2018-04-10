Fatih Terim'in gözdesi Bernat'a Simeone kancası!
Fatih Terim'in sol bek için istedikleri oyunculardan olan Bayern Münih'ten Juan Bernat'a Atletico Madrid de kanca attı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:37
-
Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
Toplam 6
Yorum
Whisperer Sami Yen'e gelmeyecek ki zaten, TT stadına gelecek ;)
-
Terimli Galatasaray, Tudor döneminin gerisinde kaldı
Toplam 1
Yorum
salih Galatasaray'ın en büyük hendikabı kendisi. Diğer külüpler rakibi değil. Maalesef deplasman korkusu ve bu nedenle özgüven eksikli var.
-
Yine de başlamam!
Toplam 2
Yorum
alik ilk 11 yada yedek oynamasını hocası bilir. onun taktiği.planı vardır.
Fatih Terim'in gözdesi Bernat'a Simeone kancası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.