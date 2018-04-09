Gomis'e 2 gol yetiyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'e 2 gol yetiyor

    Gomis'e 2 gol yetiyor
    'de son 5 maçta 9 atan 'ın gol makinesi Bafetimbi , gözünü başka bir rekora dikti. Ligde toplam 26 golü bulan Gomis, Süper Lig'de 2010-11 sezonunda 28 gol atarak bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu olan Alex de Souza'yı geçmek istiyor. Fransız golcü, bu rekoru yakalaması için deplasmanında en az 2 gol atması lazım.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:03
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