Galatasaraylı Nagatomo Japonya'nın gururu oldu! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Galatasaraylı Nagatomo Japonya'nın gururu oldu!

    Galatasaraylı Nagatomo Japonya'nın gururu oldu!

    Nagatomo'nun 'daki çıkışı 'de de dikkat çekti.

    Nagatomo'nun 'daki çıkışı 'de de dikkat çekti. basınında 'Japon futbolu Kagawa'dan ibaret değil' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Nagatomo'nun ülkesinin en iyi futbolcularından biri olduğu belirtildi.

    JUVE DEVREDE
    Nagatomo'nun bonservisi alınamaması durumunda 'ın yedekte tuttuğu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Tutosport'ta yer alan habere göre; , Asamoah'ın ayrılması ve Sandro'nun satılma ihtimali sebebiyle 'ın peşine düştü.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:08
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