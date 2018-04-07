Tarih için kupayı bekliyor

Galatasaray'da seçim tarihinin bir türlü açıklanmaması çeşitli söylentilere neden olmuştu. Bir kesim "Başkan Mustafa Cengiz seçime gitmeyecek, 3 yıl daha koltukta oturacak" ifadelerini kullanmıştı. Cengiz bu sözleri kesin bir dille yalanladı, "Söz verdiğimiz gibi seçimi yapacağız" dedi. Mustafa Cengiz'in seçim tarihini henüz açıklamamasının sebebi de belli oldu. Seçime güçlü kozlarla girmek isteyen Cengiz, iki önemli gelişmeyi bekliyor. Biri şampiyonluk. Cimbom sezonu şampiyon tamamlarsa Mustafa Cengiz sandığa eli daha güçlü gideceğini düşünüyor.



UEFA MEN ETMEYECEK

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in beklediği diğer gelişme ise UEFA'nın kulübe keseceği cezayı açıklamadı. Kulislerde Avrupa Kupaları'ndan men cezası beklenmiyor. "Sattığın kadar al" veya "Oyuncu kısıtlaması" ihtimalleri yüksek. Cengiz ve ekibi UEFA'ya yaptıkları sunumun başarılı geçtiğini aktararak ceza gelmesine engel olduklarını söyleyecek. Cengiz bu iki durum gerçekleştiğinde seçim tarihini açıklayacak. Bu arada 19 Nisan'da UEFA ile bir toplantı daha gerçekleşecek.

ÖZBEK ÇALIŞIYOR

Başkan olarak gittiği erken seçimi kaybeden Dursun Özbek ise mali ve idari yönden ibra edildikten sonra büyük moral buldu. Özbek profesyonel bir ekiple seçim startını verdi. Özbek, Mayıs ayındaki kongreye güçlü bir liste hazırlayarak seçime girecek.



BÜYÜK İHTİMALLE 2 HAZİRAN'DA

Cimbom'da başkan Mustafa Cengiz, seçim tarihini henüz açıklamadı ancak Mayıs sonunu işaret etti. Cengiz'in 26 Mayıs ve 2 Haziran'ı seçim takvimi olarak belirlediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulübün başkanının bu tarihleri önümüzdeki hafta açıklayacağı kaydedildi.