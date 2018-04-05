Terim: Sorumluluk al... – Fotomaç – 05 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Terim: Sorumluluk al...

    Terim: Sorumluluk al...

    Şampiyonluk yarışında son viraja giren Galatasaray'da Fatih Terim, Belhanda'dan daha iyi verim almak istiyor.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim: Sorumluluk al... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN