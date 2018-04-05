Liste savaşları başladı bile – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    savaşları başladı bile

    Liste savaşları başladı bile
    'da Mayıs ayının son haftasında yapılması planlanan seçim için adaylar güçlü kurabilmek için kolları erkenden sıvadı. Mali kongreden yüzde 90 ibra ile çıkarak büyük moral bulan eski başkan liste için çalışmaların startını verdi. Özbek'in listesinde Celal Açar, , gibi önemli isimlerin olacağı öğrenildi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:52
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