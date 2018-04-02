Aslantepe’nin donduğu an – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’nin donduğu an

    Aslantepe’nin donduğu an

    Orta sahada kazanılan faulü bekletmeden kullanan , ileri çıkan ’yı 51 metreden avladı. ’de Volkan da Boluspor’la hazırlık maçında yaklaşık 40 metreden gol yemişti

    maç sonu zafer kutlamalarına hazırlanırken, 'un sahalarda ender görülen jeneriklik golüyle buz kesti. Uzatma dakikaları oynanırken, orta sahada kazanılan faulde 'nın ileride olduğunu gören , 51 metreden bekletmeden atışı kullandı ve gönderdiği füze 90'dan ağlarla buluştu. Kucka'nın bu muazzam golü sonrasında adeta dondu kaldı. BU sezon G.Saray'da eleştirilen isimlerin başında gelen Muslera, sezonun ilk yarısında da Akhisarsporlu Olcan Adın'dan benzer bir gol yemişti. Yine önde yakalanan Uruguaylı eldiven, aşırtma vuruş sonrasında uzak mesafeden topu ağlarında görmüştü.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:50
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