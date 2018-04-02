Açık artırma Nisan'da – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Açık artırma Nisan'da

    Açık artırma Nisan'da

    Başkanı 'in daha önce kulübün istemediği şekilde şubat ayında açık artırmaya çıkacağı belirtilen Florya arazisi açık artırmasını nisan ayına aldırdığı bildirildi.

    Başkanı 'in daha önce kulübün istemediği şekilde şubat ayında açık artırmaya çıkacağı belirtilen Florya arazisi açık artırmasını nisan ayına aldırdığı bildirildi. Yapılacak açık artırma şartlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedilirken, Cengiz'in idarecileri ile yaptığı görüşmelerin sonuç getirdiği vurguladı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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