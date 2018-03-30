UEFA'dan ceza gelecek mi? Mustafa Cengiz A Spor'da açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün merakla beklenen mali genel kurulda yapılacak ibra oylamasına herkesin saygı duymasını gerektiğini söyledi. Yayın hayatına başladığı günden bu yana Türk sporuna yön veren A Spor'da Ender Bilgin'in konuğu olan Cengiz, Dursun Özbek ve ekibi ile herhangi bir sorunları olmadığını belirterek, "Gergin bir genel kurul bizi bekliyor... Ama ben bu gerginlikten hoşnut değilim. Yanlış şeyler yazılıyor. Ben kongreyle ilgili özel bir çalışma yapmadım" ifadesini kullandı.



Özbek döneminin faaliyet raporunun oylanacağını hatırlatan Cengiz, "Biz tespit ettiklerimizi anlatacağız. Eski yönetimler bu işi yapmıyor. Türkiye tarihinde böyle bir uygulama yok. Ama ister kendileri okur, ister biz okuruz. Aramızda tartışma yok. Sonucunda genel kurul artı der eksi der ben ona karışamam, müdahale edemem. Onlar ne derse o olur" dedi.



İşte Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar.



"BAŞKANLIĞA HAZIR DEĞİLDİM"

Başkanlığa yüzde 60 hazırdım. Başkan seçilmeye ne ben tam hazırlıklıydım, ne de eski yönetim hazırlıklıydı. Çünkü ötelenmiş, ertelenmiş yüzlerce sorunla karşılaştım. Bunların aylarca önceden halledilmiş olması gerekirdi."

"OĞLUMU YÖNETİME ALMADIM"

İki aydan bu yana şirketime uğrayamadım, oğlum ilgileniyor. Arada sorunları anlatıyor. Bazı haberler çıkıyor, 'Oğlunu yönetim kuruluna aldı' diye, ben bunlara gülüyorum.



"KEŞKE BU REHİNLER OLMASAYDI"

Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Ünal Aysal ve Adnan Polat'ın da kulüpte paraları vardı, hiçbiri dile getirmedi. Dursun başkanımın da o parayı alması gerekiyor ancak telaş gösterilmesini normal bulmuyoruz. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Kendisinden bunu düzeltmesini rica ettik, noter yoluyla da rica ettik, yine 'hayır' dedi. Hatta benim tarafımdan ödenmesi gerektiğini söyledi. Telaş yapıp düğümler atmanın gereği yok. Dursun başkana da belli bir saygı içerisindeyim. Keşke bu teminat ve rehinler olmasaydı.

"KAYINVALİDEM 1 AYDIR BİZDE KALIYORMUŞ YENİ ÖĞRENDİM"

İnan edin iki aydır şirketime uğramadım. Yönetimdeki arkadaşlarımız, tapu-kadastro memurları gibi çalışıyorlar. Mesai ve izin yok. Zamanım, sıfır. Kayınvalidem 1 aydır bizde kalıyormuş dün öğrendim. Eve biraz geç gitmiştim sesler duydum,'kim var?' dedim, hanım 'annem var' dedi.

"ÖZBEK İBRA EDİLMESİN DEMEDİM"

Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Dursun başkanın da kalmaz, menajerin veya futbolcunun da kalmaz. Bununla ilgili telaş gösterip düğüm atmanın gereği yok. Mali genel kurul için tek bir plan hazırlamadım. Özbek ibra edilmesin demedim. İbra verilmeyecekse de bir edep içerisinde verilecekse de bir edep içerisinde olacak. Siz birinin hakkını yerseniz aynanın karşısına geçip gönül rahatlığıyla traş bile olamazsınız. Genel kurul ne derse o olur. Ben genel kurulun iradesine müdahale edemem.

"MAYIS'TA ADAYIM"

Adnan Polat için "iade-i itibar" ifadesi doğru değil. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Adnan Polat istifa edip seçime gitseydi yine başkan olurdu. Mayıst'a tekrar adayım diye söyledim. Ama sorun seçim çalışmamız veya projemiz var mı diye: sıfır! Genel kurul teveccüh gösterirse devam edeceğiz Ne bir seçim çalışması ne bir taktik ne de bir projemiz yok. Sorunlarla o kadar uğraşıyoruz ki projelere vakit bulamıyoruz.



UEFA'NIN VERDİĞİ LİMİT 100 MİLYON EURO AŞILMIŞ

3 yılda verilen taahütlerden 130 milyon euro'ya yakın zarar etmişiz. UEFA'nın verdiği marj 30 milyon euro. 100 milyon euro aşılmış.

TEŞEKKÜRLER CUMHURBAŞKANIM

UEFA, Türk takımlarının şampiyonlarda olmasını istiyor, Türkiye'nin futbol ülkesi olduğunu biliyor. Türkiye, futbolla yatıyor. Coğrafyamızdan dolayı iç ve dışta sıkıntılarımız çok. Futbol, halkımızın teselli noktası. Devletin de projeleri var. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederiz yeni yasa düzenlemesiyle elimizi çok rahatlattı. UEFA'ya, 'Lütfen Galatasaray'ı destekleyin. Türk takımlarını tolere edin dedik. Fenerbahçe ve Beşiktaş için konuşamam ama Galatasaray olarak bu durumu iki yılda düzelteceğimizin sözünü verdik..



"KOMBİNEDEN 17 MİLYON LİRA HASILAT ELDE ETTİK"

Kombine ve bilet satışlarından iki ayda 17 milyon lira hasılat ettik. Bunları UEFA'ya hep anlattık, projeksiyona koyduk. Şampiyon olduğumuzda olacağımız durum, olamadığımızda bulunacağımız durumları da projeksiyonlara ekledik. Store'larda müthiş bir hareket var. Yıllık 80 M ? olan brüt cüro, 120 milyon liraya doğru gidiyor. Bunlar net kar. Kombine ve bilet satışlarında 17 milyon lira 2 aya yakın sürede hasılat elde ettik. 2 ayda 170 milyondan fazla ödeme yaptık. Dün itibariyle 5+1 kampanyamıza 3.2 milyon lira hasılat geldi.

"G.SARAY KANATLANMAYA HAZIR KUŞ"

Kendileri de itiraf etti. Teksas'tan, Şili'ye; Güney Afrika'dan Avustralya'ya Galatasaray'ın adını bilmeyen yok. Diğer takımları küçümsemek için söylemiyorum. "G.Saray kanatlanmaya hazır kuş. Siz bunun kanatlarını kesersiniz" dedik.



"GARRY RODRIGUES'E TEKLİFLER VAR"

Biz hep kötü boşanmışız. Prandelli ile bile davamız var. Menajerler, yardımcılar herkes bize dava açıyor. Badou Ndiaye'nin maliyeti bilinenden daha fazla yüksek. Garry Rodrigues'e teklif var. Değerini bulmadan ve teknik ekibimiz de onay vermeden satmayız. Google'da West Ham United'ın sağ bekinin fiyatına bakın. Bir bakıyorsunuz, 30 milyon euro. Avrupa'da bizim takımlarımzdan futbolcu alırken değerinden az teklifler yapıyor. Bence Cenk Tosun da ucuza gitti.