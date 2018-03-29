Cimbom Trabzon'un hızını kesecek – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    Cimbom Trabzon'un hızını kesecek

    Cimbom Trabzon'un hızını kesecek

    Ligin zirvesinde yer alan 'da tüm dikkatler Trabzon maçına çevrildi.

    Ligin zirvesinde yer alan 'da tüm dikkatler Trabzon maçına çevrildi. Milli takım arasının ardından puan kaybetmek istemeyen yoğun antrenman temposu ile konsantrasyon kaybı yaşanmaması için büyük çaba harcıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncularına her maçın ayrı bir final mücadelesi olduğunu, puan kaybına tahammülleri olmadığını söyledi. 'un hızlı kontra ataklara çıkan bir takım olduğu ifade eden Terim, orta saha ve savunma oyuncularının dikkatini çekti.
    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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