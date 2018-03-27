UEFA’dan tedbir kararı! – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    ’dan tedbir kararı!

    <a href="/index/uefa?id=93df10d7-e782-4dae-8267-4f25083f2421" class="" rel="tag">UEFA</a>’dan tedbir kararı!
    ile masaya oturan 'ın, Avrupa kupalarından men edilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı kulübe daha önce 'nin de aldığı gibi tedbir kararı uygulanacağı iddia edildi. , 'yla yaptığı anlaşma gereği 2019-20 sezonuna kadar her sezon biraz daha azalan hesap açığı vermeyi taahhüt etmiş, katılım gelirlerine de el konmuştu. Ayrıca satabildiği kadar oyuncu alma şartı getirilmişti.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:33
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