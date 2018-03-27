Galatasaray, Trabzonspor'a hazırlanıyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    , 'a hazırlanıyor

    Galatasaray, Trabzonspor'a hazırlanıyor

    , 'in 27'nci haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:02
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