Galatasaray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefsiz pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale ve dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme çalışması ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde medya mensuplarına açık olarak yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 15:02
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Zico Fenerbahçeye bu ismi önerdi!
Toplam 3
Yorum
fenerli Zico sen gel sen bırak futbolcuyu
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Kocaman'dan bir kehanet daha!
Toplam 10
Yorum
Kahin Aykut Bunu söylemek için kahin olmaya gerek yok. Birbiriyle oynayan 2 takımdan biri veya ikisi puan kaybedecek. Önemli olan Fener ne yapacak
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Larin forma istiyor
Toplam 4
Yorum
Bence Cenk Tosuna Physic Olarak En Yakin Oyuncular Larin ve Pektemek Ikiside 1.80 Dan Fazla Sag Ayak Bence Negredo ve Love Ilk 11 Oynamasin 2 Yari
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