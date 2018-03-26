Terim 9.5 numara arıyor
Tecrübeli hoca başkan Mustafa Cengiz’le yaptığı görüşmede, gelecek sezon mutlaka bir 9.5 numara ile oynamak istediğini ifade ederek “Bize Thomas Müller, Dybala veya Firmino tarzında bir hücumcu lazım” diye konuştu.
Bu konuda Başkan Mustafa Cengiz'le de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Dybala, Firmino veya Thomas Müller tarzında bir isimin kadroya katılmasını istediği ifade edildi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:52
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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