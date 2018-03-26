Terim 9.5 numara arıyor – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Terim 9.5 numara arıyor

    Terim 9.5 numara arıyor

    Tecrübeli hoca başkan ’le yaptığı görüşmede, gelecek sezon mutlaka bir 9.5 numara ile oynamak istediğini ifade ederek “Bize , Dybala veya Firmino tarzında bir hücumcu lazım” diye konuştu.

    Çalıştırdığı tüm takımlarda çift forvet oynatan , gelecek sezon mutlaka bir "9.5 numara" ile oynamak istiyor...

    Bu konuda Başkan 'le de konuşan tecrübeli çalıştırıcı, Dybala, Firmino veya tarzında bir isimin kadroya katılmasını istediği ifade edildi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:52
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