O isimden adaylık sinyali – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    O isimden adaylık sinyali

    O isimden adaylık sinyali

    Kulübünün mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulu öncesi eski yöneticilerden , başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

    Mevcut başkan 'in yanı sıra eski başkan ve sarı-kırmızılı divan kurulu üyesi Ali Fatinoğlu, adaylık niyetlerini duyururken, 'da bu yönde irade ortaya koyan son isim ise eski yöneticilerden oldu.

    'ın başkanlığı döneminde 2008-2010 yıllarında yönetim kurulu üyeliği yapan Özgörkey'in ismi, daha önceki genel kurullar öncesi de başkan adayı olacağı şeklinde basına yansırken, sonrasında bu durum gerçekleşmemişti.



    Özgörkey: "Çalışmalara başladım"
    Cemal Özgörkey, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan adayı olması yönünde kendisine talepler olduğunu ve bu isteklere olumlu yaklaştığını söyledi.

    Özgörkey, yaptığı açıklamada, "Başkan adaylığı yönünde birtakım çalışmalar içerisindeyim. Çalışmalara başladım." dedi.

    Adaylığı konusunda 'nin çeşitli illerindeki Galatasaraylılarla bir araya geldiğini aktaran Özgörkey, "Başkan adayı olmam yönünde camiadan talepler var. Bunun üzerine de görüşmelere başladım. Tüm haftayı birtakım görüşmelerle geçireceğiz." diye konuştu.

    Aday olup olmayacağı konusundaki kararını, gerçekleştireceği görüşmeleri tamamladıktan sonra vereceğine dikkati çeken Özgörkey, "Önümüzdeki hafta başında kararım kesinleşmiş olur. Bunu da duyuracağım. Ancak başkan adayı olmak için bir çalışma içerisindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:49
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