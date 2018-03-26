Aslan’dan gol festivali – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Aslan’dan gol festivali

    Aslan’dan gol festivali

    'de 26 hafta geride kalırken attığı gollerle dikkat çekiyor.

    'de 26 hafta geride kalırken attığı gollerle dikkat çekiyor. Ligde liderliğe oturan sarı-kırmızılı ekip, öncülüğünde bu sezon ağlara tam 61 gol bıraktı. Avrupa'nın 10 büyük liginde en yüksek gol ortalaması yakalayan 10 takımdan biri olan Cimbom, şampiyonluk yolundaki rakipleri Fenerbahçe'den 12, Beşiktaş'tan 14 ve 1 puan gerisinde yer alan Başakşehir'den tam 15 gol fazla atmayı başardı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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