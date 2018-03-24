Sol beke İspanyol! Nagatomo olmazsa... – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    Sol beke İspanyol! Nagatomo olmazsa...

    Sol beke İspanyol! Nagatomo olmazsa...

    Alman Kicker dergisine göre; Sarı-Kırmızılı ekip, takımında fazla forma şansı bulamayan İspanyol futbolcu için nabız yokladı. Yazın resmi görüşmeler başlayacak.

    Aslan, Inter'den kiraladığı Nagatomo'nun bonservisini almaya çalışırken 'dan sürpriz bir iddia geldi. Kicker dergisine göre; G.Saray, 'te kadroya girmekte zorlanan 'la ilgileniyor. 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun kulübüyle 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon Bundesliga'da sadece 7 maça çıkabildi. Gol ve asist katkısında bulunamadı. 'ın bu transferdeki en büyük rakibinin ise olduğu öğrenildi.

    İLK TERCİH NAGATOMO
    Oyuncu, devre arasında da gündeme gelmişti. Ancak o dönemde transfer gerçekleşmemişti. G.Saray Başkanı daha önce yaptığı açıklamada önceliklerinin Nagatomo olduğunu söylerken, "Aman Inter bunu duymasın. İtalyanlar çok akıllıdır. Fiyat yükselebilir" demişti. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın Bernat hamlesi, Inter'e de mesaj niteliğinde. İtalyanlara tek çarelerinin Nagatomo olmadığı gösterilecek. Böylelikle muhtemel bir fiyat artırmanın da önüne geçilmiş olacak.

    EN FAZLA 2 MİLYON!
    Cim-Bom, Nagatomo'yu mutlaka istiyor. Japon futbolcunun sözleşmesi de tıpkı Bernat'ta olduğu gibi 2019'da tamamlanacak. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon sonu boşa çıkacak Nagatomo için en fazla 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemek istiyor. Inter'in kafasındaki rakam ise 4-5 milyon euro civarında. Bernat hamlesi bu sebeple çok önemli.(Akşam)

    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:32
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