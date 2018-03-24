Sol beke İspanyol! Nagatomo olmazsa...

Aslan, Inter'den kiraladığı Nagatomo'nun bonservisini almaya çalışırken Almanya'dan sürpriz bir iddia geldi. Kicker dergisine göre; G.Saray, Bayern Münih'te kadroya girmekte zorlanan Juan Bernat'la ilgileniyor. 25 yaşındaki İspanyol futbolcunun kulübüyle 2019'a kadar mukavelesi bulunuyor. Bu sezon Bundesliga'da sadece 7 maça çıkabildi. Gol ve asist katkısında bulunamadı. Galatasaray'ın bu transferdeki en büyük rakibinin ise Atletico Madrid olduğu öğrenildi.

İLK TERCİH NAGATOMO

Oyuncu, devre arasında da gündeme gelmişti. Ancak o dönemde transfer gerçekleşmemişti. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz daha önce yaptığı açıklamada önceliklerinin Nagatomo olduğunu söylerken, "Aman Inter bunu duymasın. İtalyanlar çok akıllıdır. Fiyat yükselebilir" demişti. Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar'ın Bernat hamlesi, Inter'e de mesaj niteliğinde. İtalyanlara tek çarelerinin Nagatomo olmadığı gösterilecek. Böylelikle muhtemel bir fiyat artırmanın da önüne geçilmiş olacak.

EN FAZLA 2 MİLYON!

Cim-Bom, Nagatomo'yu mutlaka istiyor. Japon futbolcunun sözleşmesi de tıpkı Bernat'ta olduğu gibi 2019'da tamamlanacak. Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki sezon sonu boşa çıkacak Nagatomo için en fazla 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödemek istiyor. Inter'in kafasındaki rakam ise 4-5 milyon euro civarında. Bernat hamlesi bu sebeple çok önemli.(Akşam)