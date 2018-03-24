Maicon’a yeşil ışık – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    ’a yeşil ışık

    Maicon’a yeşil ışık

    Portekiz ’nın hocası Santos, “ harika bir oyuncu. Şu an seçimimiz arasında yok. Ancak ileride bu değişebilir” diyerek kadroya çağırabileceğini söyledi

    Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos, 'u ileride kadroya alabileceğini açıkladı. Basın toplantısında Brezilyalı stoperle ilgili soruyu yanıtlayan Santos, "Şu anda defansta problemimiz yok. Macion harika bir oyuncu. 'DA HİÇ OYNAMaDI ŞİMDİLİK seçimlerimiz arasında yer almıyor. Gelecekte bu değişebilir" ifadelerini kullandı. Brezilya Milli Takımı'nda hiç forma giymeyen Maicon, Takımı'ndan bir davet gelirse kabul edeceğini söylemişti.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:48
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