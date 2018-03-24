Maicon’a yeşil ışık
Portekiz Milli Takımı’nın hocası Santos, “Maicon harika bir oyuncu. Şu an seçimimiz arasında yok. Ancak ileride bu değişebilir” diyerek kadroya çağırabileceğini söyledi
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Fernando Santos, Maicon'u ileride kadroya alabileceğini açıkladı. Basın toplantısında Brezilyalı stoperle ilgili soruyu yanıtlayan Santos, "Şu anda defansta problemimiz yok. Macion harika bir oyuncu. BREZİLYA'DA HİÇ OYNAMaDI ŞİMDİLİK seçimlerimiz arasında yer almıyor. Gelecekte bu değişebilir" ifadelerini kullandı. Brezilya Milli Takımı'nda hiç forma giymeyen Maicon, Portekiz Milli Takımı'ndan bir davet gelirse kabul edeceğini söylemişti.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
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aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
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Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Maicon’a yeşil ışık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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