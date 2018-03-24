Galatasaray, Mata’yı kaçıracak – Fotomaç – 24 Mart 2018
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    24 Mart 2018, Cumartesi
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    , Mata’yı kaçıracak

    Galatasaray, Mata’yı kaçıracak

    , Valladolid'in 29 yaşındaki forvetine , Getafe ve Eibar'dan sonra G.Saray'ın da talip olduğunu duyurdu.

    İspanya'da gündem Jaime Mata... , Valladolid'in 29 yaşındaki forvetine , Getafe ve Eibar'dan sonra G.Saray'ın da talip olduğunu duyurdu. Haberde, Valladolid'in Mata'yı elinde tutmasının zor olduğu belirtilirken, G.Saray'ın yıldız ismi orman yangınından kaçırır gibi İspanyol futbolundan kaçırabilecek güçte olduğu vurgulandı.
    1. 24 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:53
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