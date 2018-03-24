Galatasaray, Mata’yı kaçıracak
El Gol Digital, Valladolid'in 29 yaşındaki forvetine Valencia, Getafe ve Eibar'dan sonra G.Saray'ın da talip olduğunu duyurdu.
İspanya'da gündem Jaime Mata... El Gol Digital, Valladolid'in 29 yaşındaki forvetine Valencia, Getafe ve Eibar'dan sonra G.Saray'ın da talip olduğunu duyurdu. Haberde, Valladolid'in Mata'yı elinde tutmasının zor olduğu belirtilirken, G.Saray'ın yıldız ismi orman yangınından kaçırır gibi İspanyol futbolundan kaçırabilecek güçte olduğu vurgulandı.
- 24 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
F6 Aziz ve aykut bizi bırakma.. Biz GSliler sizden cok memnunuz. :)))
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
aFsdaa şener neden solbek oynadı
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Şener'i çıldırtan sözler: "Yeter artık atmayın"
Toplam 15
Yorum
Ali Kemal Çok güldüm çokkk zavallı kovabahçe...
Galatasaray, Mata’yı kaçıracak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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