Mustafa Cengiz: Igor Tudor bize dava açtı!

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalardan satırbaşları:



''Ben Galatasaray için her zaman en iyisini isterim, şampiyonluk isterim. Kazanırız, milyonlarca taraftarın gönlünü hoş, başını dik tutarız.''

''UEFA bizden 3 şey istiyor. Samimiyet, dürüstlük ve şeffaflık.''

''25 Ocak'tan bu yana camiada aidiyet duygusu arttı. Bunları anlattık orada. Loca satışlarımız bugün itibari ile 17 milyon TL'yi aştı. YellowFriday'dan onların da haberi var, hoşlarına gidiyor.''

''Camiaya sesleniyorum hiçbir noktayı boş bırakmıyoruz. Yönetimdeki arkadaşlarımız tümüyle 24 saatini Galatasaray'a harcıyor. Bu ayağa kalkışı sürdürmek, mali anlamda çözüme kavuşturmak istiyoruz.''

''Eski yönetimlerle, Dursun Bey ile kavga niyetinde değilim. Dostluk konuşmalarıyla yola çıktım. Birbirleriyle bir araya gelmeyecek başkanları bir araya getirdim. Dursun Başkan'la hiçbir sorunum yok.''



''Igor Tudor bize 7.5 milyon TL'lik bir alacak davası açtı''



''Özellikle hocamızda ve oyuncularımızda şampiyonluk havasını görüyorum. Eğer bu hava varsa her maçı şampiyonluk maçı gibi oynarsınız. Ben onlara inanıyorum.''



''Ben adayım. En zor dönemde taşın altına elimizi koyduk. İki ayda 190 milyon TL ödedik.''



''İnsanlar belli korkulara kapılıp söylemlerde bulunmamalı bir şeyi bir yönetim açıklıyorsa başkana saygı duyulmalı. Galatasaray'a zarar verecek hiçbir eylem ve söylem içinde olmam.''



''Galatasaray büyük camia, çok büyük sorunlar var ve bunlarla uğraşıyoruz.''



''Bir savaşa girdiğinizde sıfır zayiatla devam ediyorsanız o savaş değil pikniktir.''



''Kadıköy'de kora kor mücadele ettik. İki tarafın da sayısız pozisyonları vardı.''



''Hakemler, adalet dağıtmayı bırakıp gördüğünü çalsın.''



''Churchill'e soruyorlar 'Ne yetki istersin?' Bana futbol hakemlerinin yetkilerini verin, İngiltere'yi yöneteyim diyor. Yani hakemler bu bilinçle düdük çalmalı.''



''Hakemler bize karşı çok çok cesur. Rakiplere karşı cimri''



''Nagatomo, Türkiye ile Japonya arasında inanılmaz bir köprü kurmuş durumda. Geneç gün büyükelçi geldi, stadımıza akın akın Japon geliyor. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz.''