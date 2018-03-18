Cengiz de boş döndü – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    Cengiz de boş döndü

    Cengiz de boş döndü

    'ın yeni başkanı , deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

    'ın yeni başkanı , deplasmanında takımını yalnız bırakmadı. Protokolden maçı izleyen Cengiz büyük heyecan yaşarken o da 'de galibiyet göremeyen 7 başkan oldu. 1999'da son galibiyet sevincini Faruk Süren yaşarken ardından gelen Mehmet Cansun, Özhan Canaydın, Adnan Polat, Ünal Aysal, Duygun Yarsuvat ve Dursun Özbek eli boş döndü.
    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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