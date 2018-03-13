Melo'dan F.Bahçe'ye küfür
Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo, İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin'in yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçe'ye küfür etti.
4 yıl Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe Melo, yine rahat durmadı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.
Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ''F**k fener abi'' dedi. Melo'nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
- 13 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 08:26
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Larin mi, Love mu yoksa Demba mı?
Toplam 1
Yorum
Q7 Uzunca bir süre takip ettiğim Larin bunların üçünden de daha iyi olacak bakın iyi demiyorum olacak diyorum ama Şenol Güneş şans vermiyor..
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F.Bahçe top oynarsa şampiyon olur
Toplam 1
Yorum
ALİ HOCAM FENER E ŞART DEGİL TOPU KİMİ OYNARSA O ŞAMPİYON OLUR KARABÜK OYNARSA KARABÜK OLUR BU BUKADAR BASİT YANİ
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 25
Yorum
. Aykutun bellide Ormanın babası kim acaba ?
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