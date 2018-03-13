Melo'dan F.Bahçe'ye küfür – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    'dan F.Bahçe'ye küfür

    Melo'dan F.Bahçe'ye küfür

    Eski Galatasaraylı futbolcu Felipe , İdari Menajer yardımcısı Mert Çetin'in yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçe'ye küfür etti.

    4 yıl Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan Felipe , yine rahat durmadı. Özellikle derbi maçlarındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Melo, Galatasaray'da İdari Menajer Yardımcısı olarak görev yapan Mert Çetin'in sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak bir yorumda bulundu.

    Brezilyalı futbolcu canlı yayın sırasında ''F**k fener abi'' dedi. Melo'nun yaptığı bu yorum sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 08:26
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