Bafetimbi Gomis, durdurulamıyor – Fotomaç – 11 Mart 2018
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    11 Mart 2018, Pazar
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    Bafetimbi , durdurulamıyor

    Bafetimbi Gomis, durdurulamıyor

    ’ın Fransız golcüsü Bafetimbi , maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 25’e taşıdı

    'in 25. haftasında , evinde karşı karşıya geldiği maçta 'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Bafetimbi , Konya'yı da boş geçmedi. Gomis, 69. dakikada rakip fileleri havalandırdı. Başarılı golcü böylece gol sayısını da 25'e çıkardı.
    Gomis, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı lig ve kupa maçlarında 28 gol kaydetti.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:20
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